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Новая Рада помолодела на более чем 7 лет

Среда, 24 июля 2019, 17:08

Источник: материал гражданской сети "ОПОРА"

Средний возраст народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва на 7 лет снизился по сравнению с предыдущим созывом парламента.

Прямая речь: "41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента", то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года. 

 

Детали: В новую Раду выбрали:

  • 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет,
  • 121 депутата - от 31 до 45 лет,
  • 58 депутатов - от 46 до 60.
  • 3 депутатов, которым больше 60 лет.

Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку "Слуги народа", а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юрии Иоффе из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Самой молодой партией оказалась "Слуга народа", а самой старшей - "Батькивщина". Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев:

  • "Слуга народа" - 37,6 г.;
  • "Голос" - 38 г.;
  • "Европейская солидарность" - 46,7 г.;
  • Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 48,8 г.;
  • "Батькивщина" - 49,8 г.

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Темы: Верховная Радавиборы
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