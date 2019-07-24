Новая Рада помолодела на более чем 7 лет
Источник: материал гражданской сети "ОПОРА"
Средний возраст народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва на 7 лет снизился по сравнению с предыдущим созывом парламента.
Прямая речь: "41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента", то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года.
Детали: В новую Раду выбрали:
- 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет,
- 121 депутата - от 31 до 45 лет,
- 58 депутатов - от 46 до 60.
- 3 депутатов, которым больше 60 лет.
Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку "Слуги народа", а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юрии Иоффе из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Самой молодой партией оказалась "Слуга народа", а самой старшей - "Батькивщина". Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев:
- "Слуга народа" - 37,6 г.;
- "Голос" - 38 г.;
- "Европейская солидарность" - 46,7 г.;
- Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 48,8 г.;
- "Батькивщина" - 49,8 г.
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