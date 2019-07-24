Новая Рада помолодела на 7,4 года

3054 просмотра
Среда, 24 июля 2019, 17:08

Источник: материал гражданской сети "ОПОРА"

Средний возраст народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва на 7,4 года снизился по сравнению с предыдущим созывом парламента.

Прямая речь: "41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента", то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года. 

 

Детали: В новую Раду выбрали:

  • 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет,
  • 121 депутата - от 31 до 45 лет,
  • 58 депутатов - от 46 до 60.
  • 3 депутатов, которым больше 60 лет.

Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку "Слуги народа", а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юрии Иоффе из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Самой молодой партией оказалась "Слуга народа", а самой старшей - "Батькивщина". Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев:

  • "Слуга народа" - 37,6 г.;
  • "Голос" - 38 г.;
  • "Европейская солидарность" - 46,7 г.;
  • Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 48,8 г.;
  • "Батькивщина" - 49,8 г.

Узнать больше: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Билозир в Раде, дубль 2: невестка певицы прошла в парламент по мажоритарке 24 июля 2019, 16:17
Лидер "Слуги народа" рассказал, как будут раздавать должности во власти 24 июля 2019, 15:55
"Слуга народа" планирует изменить формат общения Рады и Кабмина 24 июля 2019, 15:38
Все новости
Главные новости
В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет
Труба: Порошенко просил перенести допрос
Скоро будем встречать моряков на родине – Денисова
Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса
Все новости
психология

Как контролировать злость: 25 способов оставаться спокойным

мнение

Как работает трекер сна?

Фото

Как выглядит наше тело под микроскопом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів