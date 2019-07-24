Борис Джонсон офіційно став прем'єром Британії

Колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Борис Джонсон офіційно обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.

Очікується, що Джонсон збільшити кількість жінок на посадах в своєму уряді та підвищить представництво етнічних меншин.

Джонсон прибув на аудієнцію з королевою після того, як його кортеж намагались заблокувати екоактивісти.

У день його вступу на посаду три члени уряду Терези Мей подали у відставку, оскільки вони виступають категорично проти виходу країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем.

Джонсон наполягає, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня, навіть якщо парламент не схвалить відповідну угоду і доведеться реалізувати жорсткий сценарій виходу.

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