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Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании

Среда, 24 июля 2019, 17:52

Бывший глава МИД Британии и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон официально вступил в должность нового главы правительства после того, как на встрече в Букингемском дворце Елизавета II попросила его сформировать новый состав правительства.

Ожидается, что Джонсон увеличит количество женщин на должностях в своем правительстве и повысит представительство этнических меньшинств.

 

Джонсон прибыл на аудиенцию с королевой после того, как его кортеж пытались заблокировать экоактивисты.

В день его вступления в должность три члена правительства Терезы Мэй подали в отставку, поскольку они выступают категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.

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Темы: Великобританияпремьер
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