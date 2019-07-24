Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании

753 просмотра
Среда, 24 июля 2019, 17:52

Бывший глава МИД Британии и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон официально вступил в должность нового главы правительства после того, как на встрече в Букингемском дворце Елизавета II попросила его сформировать новый состав правительства.

Ожидается, что Джонсон увеличит количество женщин на должностях в своем правительстве и повысит представительство этнических меньшинств.

 

Джонсон прибыл на аудиенцию с королевой после того, как его кортеж пытались заблокировать экоактивисты.

В день его вступления в должность три члена правительства Терезы Мэй подали в отставку, поскольку они выступают категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.

Читайте также: "Дикий Brexit и поддержка Украины: чего ждать от Бориса Джонсона во главе правительства Британии".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Британия премьер


powered by lun.ua
Материалы по теме
United Kingston: над Иванкой Трамп смеются из-за поздравления Джонсона 23 июля 2019, 17:54
Мэй призналась, что не будет скучать за работой премьер-министром 13 июля 2019, 04:46
Британия отказала в визе сотруднику МИД России 11 июля 2019, 02:53
Все новости
Главные новости
В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет
Труба: Порошенко просил перенести допрос
Скоро будем встречать моряков на родине – Денисова
Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса
Все новости
психология

Как контролировать злость: 25 способов оставаться спокойным

мнение

Как работает трекер сна?

Фото

Как выглядит наше тело под микроскопом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів