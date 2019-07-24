У Києві тимчасово перекриють проспект Перемоги

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Середа, 24 липня 2019, 18:40

Джерело: Київська міська державна адміністрація із посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

У суботу, 27 липня, на весь день повністю закриють рух транспорту столичним проспектом Перемоги в районі Шулявського шляхопроводу.

Деталі: дорогу перекриють із 00:10 до 23:50. Це робиться у зв’язку із перевезенням та монтажем металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу.

Водіїв просять враховувати ці обставини.

Українська правда

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Теми: транспорт дороги Київ


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