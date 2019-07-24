У Києві тимчасово перекриють проспект Перемоги
Джерело: Київська міська державна адміністрація із посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
У суботу, 27 липня, на весь день повністю закриють рух транспорту столичним проспектом Перемоги в районі Шулявського шляхопроводу.
Деталі: дорогу перекриють із 00:10 до 23:50. Це робиться у зв’язку із перевезенням та монтажем металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу.
Водіїв просять враховувати ці обставини.
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