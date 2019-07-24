Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве временно перекроют проспект Победы

Среда, 24 июля 2019, 18:40

Источник: Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев".

В субботу, 27 июля, на весь день полностью перекроют движение транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского путепровода.

Детали: дорогу перекроют с 00:10 до 23:50. Это делается в связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода.

Водителей просят учитывать эти обстоятельства.

Украинская правда
Темы: транспортдорогиКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
транспорт
Daewoo перевернул автобус возле Киева: 9 пострадавших, женщина потеряла ногу
Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью
США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: