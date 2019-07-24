В Киеве временно перекроют проспект Победы
Среда, 24 июля 2019, 18:40
Источник: Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев".
В субботу, 27 июля, на весь день полностью перекроют движение транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского путепровода.
Детали: дорогу перекроют с 00:10 до 23:50. Это делается в связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода.
Водителей просят учитывать эти обстоятельства.
Украинская правда