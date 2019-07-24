Зеленський обговорив із прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу

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Середа, 24 липня 2019, 20:25

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.

Про це у середу повідомили у пресслужбі глави держави, інформує "Європейська правда".

В офісі президента зазначили, що під час телефонної розмови обговорювався нещодавній вирок суду міста Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Стверджується, що Зеленський запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі.

"Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом", - підкреслили у пресслужбі.

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Нагадаємо:

  • Суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.
  • Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Віталія Марківа. 

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Теми: Зеленський Італія


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