Зеленский обсудил с премьером Италии приговор нацгвардейцу Маркиву

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Среда, 24 июля 2019, 20:25

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы государства, передает "Европейская правда".

В офисе президента отметили, что во время телефонного разговора обсуждался недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Утверждается, что Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли.

"Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним:

  • Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
  • Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.

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Темы: Зеленский Италия


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