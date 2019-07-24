У Чехії загинула заробітчанка в автобусі, що в'їхав у трамвай

Джерело: mukachevo.net

У Чехії між населеними пунктами Прічіна та Петровіце мікроавтобус із заробітчанами проігнорував попереджувальні сигнали на залізничному переїзді і зіткнувся з трамваєм, внаслідок чого загинула українка.

Деталі: У ДТП також постраждав 20-річний чоловік із Виноградівщини на Закарпатті.

Як повідомляють ЗМІ, водій намагався втекти з місця аварії.