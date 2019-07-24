У Чехії загинула заробітчанка в автобусі, що в'їхав у трамвай

745 переглядів
Середа, 24 липня 2019, 21:14

Джерело: mukachevo.net

У Чехії між населеними пунктами Прічіна та Петровіце мікроавтобус із заробітчанами проігнорував попереджувальні сигнали на залізничному переїзді і зіткнувся з трамваєм, внаслідок чого загинула українка.

Деталі: У ДТП також постраждав 20-річний чоловік із Виноградівщини на Закарпатті.

 

Як повідомляють ЗМІ, водій намагався втекти з місця аварії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП Чехія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Херсоні перекинулась машина, яка везла бюлетені: постраждала поліцейська 22 липня 2019, 10:43
На Львівщині автівка влетіла на зупинку, загинула жінка 21 липня 2019, 16:25
У Польщі внаслідок ДТП загинув українець – ЗМІ 17 липня 2019, 23:08
Усі новини
Головні новини
У РФ заявили, що рішення по українських моряках ще немає
Труба: Порошенко просив перенести допит
Скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині – Денісова
Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту
Усі новини
Досвід

Краще розуміти лікаря: нейрохірург Ярослав Зінькевич

здоров'я

10 простих способів допоможуть схуднути без дієт

поради

Прийоми для впевненості в собі, яких варто повчитися в олімпійських чемпіонів