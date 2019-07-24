У Чехії загинула заробітчанка в автобусі, що в'їхав у трамвай
Джерело: mukachevo.net
У Чехії між населеними пунктами Прічіна та Петровіце мікроавтобус із заробітчанами проігнорував попереджувальні сигнали на залізничному переїзді і зіткнувся з трамваєм, внаслідок чого загинула українка.
Деталі: У ДТП також постраждав 20-річний чоловік із Виноградівщини на Закарпатті.
Як повідомляють ЗМІ, водій намагався втекти з місця аварії.
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