В Чехии погибла заробитчанка в автобусе, который въехал в трамвай

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Среда, 24 июля 2019, 21:14

Источник: mukachevo.net

В Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице микроавтобус с заробитчанами проигнорировал предупредительные сигналы на железнодорожном переезде и столкнулся с трамваем, в результате чего погибла украинка.

Детали: В ДТП также пострадал 20-летний мужчина из Виноградовского района на Закарпатье.

 

Как сообщают СМИ, водитель пытался скрыться с места аварии.

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Темы: ДТП Чехия


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