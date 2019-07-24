В Чехии погибла заробитчанка в автобусе, который въехал в трамвай

Источник: mukachevo.net

В Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице микроавтобус с заробитчанами проигнорировал предупредительные сигналы на железнодорожном переезде и столкнулся с трамваем, в результате чего погибла украинка.

Детали: В ДТП также пострадал 20-летний мужчина из Виноградовского района на Закарпатье.

Как сообщают СМИ, водитель пытался скрыться с места аварии.