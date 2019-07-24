В Чехии погибла заробитчанка в автобусе, который въехал в трамвай
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Среда, 24 июля 2019, 21:14
Источник: mukachevo.net
В Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице микроавтобус с заробитчанами проигнорировал предупредительные сигналы на железнодорожном переезде и столкнулся с трамваем, в результате чего погибла украинка.
Детали: В ДТП также пострадал 20-летний мужчина из Виноградовского района на Закарпатье.
Как сообщают СМИ, водитель пытался скрыться с места аварии.
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