У Telegram працював фейковий "бот ДБР": погрожував і ображав

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Середа, 24 липня 2019, 21:50

Джерело: Telegram, прес-служба ДБР у коментарі УП

У месенджері Telegram з’явився фейковий бот із назвою "Державного бюро розслідувань", який відповідає образами та погрозами.

Деталі: "Українська правда" повідомила про діяльність бота Державне бюро розслідувань.

У прес-службі ДБР зазначили, що не причетні до акаунта, та пообіцяли відреагувати.

УП помітила наявність бот-акаунта у середу, 24 липня. Крім назви ДБР він також використовував його символіку.

 

Серед повідомлень бота були погрози та нецензурні вислови. Він вів бесіду, прямо відповідаючи на запитання, робив одруки, що може свідчить про те, що повідомлення формулювались не автоматично, а в ручному режимі.

 
 

Ввечері 24 липня бот видалили, але майже одразу з’явився інший з такою ж назвою, ім’ям користувача та символікою ДБР.

Новий продовжив погрожувати навіть після попередження, що з ним спілкуються журналісти. Він також запропонував здійснити різні незаконні операції, зокрема, щодо легалізації "брудних грошей" чи "замовлення людини". 

Доповнено. Після публікації новини бот знову видалили.

Українська правда

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Теми: соцмережі ДБР


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