Источник: Telegram, пресс-служба ГБР в комментарии УП

В мессенджере Telegram появился фейковый бот под названием "Государственного бюро расследований", который отвечает оскорблениями и угрозами.

Детали: "Украинская правда" сообщила о деятельности бота Государственному бюро расследований.

В пресс-службе ГБР отметили, что не причастны к аккаунту, и пообещали отреагировать.

УП заметила наличие бот-аккаунта в среду, 24 июля. Кроме названия ГБР он также использовал его символику.

Среди сообщений бота были угрозы и нецензурные выражения. Он вел беседу, прямо отвечая на вопрос, делал опечатка, что может свидетельствует о том, что сообщения формулировались не автоматически, а вручную.

Вечером 24 июля бот удалили, но почти сразу появился другой с таким же названием, именем пользователя и символикой ГБР.

Новый продолжил угрожать даже после предупреждения, что с ним общаются журналисты. Он также предложил осуществить различные незаконные операции, в частности, легализацию "грязных денег" или "заказ человека".

Дополнено. После публикации новости бот снова удалили.