Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шокін і Луценко допомогли Трампу "втопити" конкурента на виборах-2020 – ЗМІ

Середа, 24 липня 2019, 22:44
Шокін і Луценко допомогли Трампу втопити конкурента на виборах-2020 – ЗМІ

Джерело: "Громадське" з посиланням на розслідування Buzzfeed

Колишній генпрокурор Віктор Шокін та чинний генпрокурор Юрій Луценко "злили" Дональду Трампу компромат на його потенційного конкурента на президентських виборах 2020 року – демократа Джо Байдена.

Деталі: Своїми джерелами інформації журналісти назвали свідчення посередників у спілкуванні адвоката президента США Рудольфа Джуліані з українськими силовиками Шокіним і Луценком.

Такими посередниками були емігрант із СРСР Лев Парнас та його товариш Ігор Фруман. У 2016 році Парнас перерахував третину мільйона доларів на кампанію Дональда Трампа.

Посередники організували онлайн-розмову між Джуліані та Шокіним, який нібито мав компромат на Байдена. Шокіну було відомо про те, що син Байдена працював у компанії Burizma екс-міністра екології Миколи Злочевського, де заробив 3 мільйони доларів. 

ГПУ на чолі із Шокіним розслідував діяльність компанії, і Байден, мовляв, попросив президента Петра Порошенка звільнити Шокіна, щоб той не нашкодив Байденовій репутації.

Цьогоріч у січні посередники також допомогли Джуліані сконтактувати з Луценком. На зустрічі у Нью-Йорку останній передав адвокату Трампа документи, що доводили зацікавленість посольства США у перемозі Хіларі Клінтон на виборах 2016 року.

Крім того, Луценко розповів Джуліані, що у 2016 році посольство США вимагало від НАБУ записи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, що свідчили про перерахування "регіоналами" мільйонів доларів Полу Манафорту.

Манафорта, який у 2016 році очолював передвиборчий штаб Трампа, було звільнено, коли оприлюднили "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів". Його засудили до 7,5 років в’язниці за змову проти США, несплату податків та відмивання грошей.

Луценко і Джуліані також зустрічалися у Варшаві, після чого чинний генпрокурор заявив, що передав США інформацію, аби сприяти офіційному розслідуванню.

Журналісти встановили, що Парнас та Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час інавгурації вони зупинялися у готелі Hilton у Києві. 

Водночас, олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах вони приїздили в Ізраїль та безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЛуценкоШокінТрампБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
Усі новини...
Реклама: