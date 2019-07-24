Шокін і Луценко допомогли Трампу "втопити" конкурента на виборах-2020 – ЗМІ

Джерело: "Громадське" з посиланням на розслідування Buzzfeed

Колишній генпрокурор Віктор Шокін та чинний генпрокурор Юрій Луценко "злили" Дональду Трампу компромат на його потенційного конкурента на президентських виборах 2020 року – демократа Джо Байдена.

Деталі: Своїми джерелами інформації журналісти назвали свідчення посередників у спілкуванні адвоката президента США Рудольфа Джуліані з українськими силовиками Шокіним і Луценком.

Такими посередниками були емігрант із СРСР Лев Парнас та його товариш Ігор Фруман. У 2016 році Парнас перерахував третину мільйона доларів на кампанію Дональда Трампа.

Посередники організували онлайн-розмову між Джуліані та Шокіним, який нібито мав компромат на Байдена. Шокіну було відомо про те, що син Байдена працював у компанії Burizma екс-міністра екології Миколи Злочевського, де заробив 3 мільйони доларів.

ГПУ на чолі із Шокіним розслідував діяльність компанії, і Байден, мовляв, попросив президента Петра Порошенка звільнити Шокіна, щоб той не нашкодив Байденовій репутації.

Цьогоріч у січні посередники також допомогли Джуліані сконтактувати з Луценком. На зустрічі у Нью-Йорку останній передав адвокату Трампа документи, що доводили зацікавленість посольства США у перемозі Хіларі Клінтон на виборах 2016 року.

Крім того, Луценко розповів Джуліані, що у 2016 році посольство США вимагало від НАБУ записи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, що свідчили про перерахування "регіоналами" мільйонів доларів Полу Манафорту.

Манафорта, який у 2016 році очолював передвиборчий штаб Трампа, було звільнено, коли оприлюднили "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів". Його засудили до 7,5 років в’язниці за змову проти США, несплату податків та відмивання грошей.

Луценко і Джуліані також зустрічалися у Варшаві, після чого чинний генпрокурор заявив, що передав США інформацію, аби сприяти офіційному розслідуванню.

Журналісти встановили, що Парнас та Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час інавгурації вони зупинялися у готелі Hilton у Києві.

Водночас, олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах вони приїздили в Ізраїль та безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом.