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Шокин и Луценко помогли Трампу "утопить" конкурента на выборах-2020 – СМИ

Среда, 24 июля 2019, 22:44
Шокин и Луценко помогли Трампу утопить конкурента на выборах-2020 – СМИ

Источник: "Громадське" со ссылкой на расследование Buzzfeed

Бывший генпрокурор Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.

Детали: Своими источниками информации журналисты назвали свидетельства посредников в общении адвоката президента США Рудольфа Джулиани с украинскими силовиками Шокиным и Луценко.

Такими посредниками были эмигрант из СССР Лев Парнас и его друг Игорь Фруман. В 2016 году Парнас перечислил треть миллиона долларов на кампанию Дональда Трампа.

Посредники организовали онлайн-разговор между Джулиани и Шокиным, который якобы имел компромат на Байдена. Шокину было известно о том, что сын Байдена работал в компании Burizma экс-министра экологии Николая Злочевского, где заработал 3 миллиона долларов.

ГПУ во главе с Шокиным расследовал деятельность компании, и Байден якобы попросил президента Петра Порошенко уволить Шокина, чтобы он не навредил Байденовой репутации.

В этом году в январе посредники также помогли Джулиани связаться с Луценко. На встрече в Нью-Йорке последний передал адвокату Трампа документы, которые доказывали заинтересованность посольства США в победе Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Кроме того, Луценко рассказал Джулиани, что в 2016 году посольство США требовало от НАБУ записи "черной бухгалтерии" Партии регионов, свидетельствовавшие о перечислении "регионалами" миллионов долларов Полу Манафорту.

Манафорта, который в 2016 году возглавлял предвыборный штаб Трампа, уволили как раз после обнародования "бухгалтерии" "Партии регионов". Его приговорили к 7.5 годам тюрьмы за заговор против США, неуплату налогов и отмывание денег.

Луценко и Джулиани также встречались в Варшаве, после чего генпрокурор заявил, что передал США информацию, чтобы способствовать официальному расследованию.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его поспособствовать встрече с будущим президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЛуценкоШокинТрампБайден
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