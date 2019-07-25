Трамп наклав вето на резолюції Конгресу про продаж зброї

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Четвер, 25 липня 2019, 05:33

Президент США Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу, які повинні були заборонити продаж зброї до Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це йдеться в повідомленнях Трампа, опублікованих Білим домом, передає Інтерфакс-Україна.

"Ці резолюції послаблять глобальну конкурентоспроможність Америки і завдадуть шкоди важливим відносинам, які ми поділяємо з нашими союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленнях Трампа.

"Замість того щоб витрачати час і ресурси на такі резолюції, я закликаю Конгрес направити свої зусилля на підтримку нашої роботи по досягненню миру шляхом врегулювання конфлікту в Ємені за допомогою переговорів", - йдеться в коментарі Трампа.

Лідер cенатского більшості Мітч Макконнелл повідомив про вето президента верхній палаті Конгресу і призначив голосування по ньому до 2 серпня.

Як очікується, Конгрес не матиме більшості в дві третини, необхідного для подолання президентського вето. Це вже третій раз, коли Трамп використовує своє право вето.

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Теми: США Трамп


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