Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп наложил вето на резолюции Конгресса о продаже оружия

Четверг, 25 июля 2019, 05:33

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом, передает Интерфакс-Украина.

"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщениях Трампа.

"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", - говорится в комментарии Трампа.

Лидер cенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа.

Как ожидается, Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимого для преодоления президентского вето. Это уже третий раз, когда Трамп использовал свое право вето.

Напомним:

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
США
В администрация Байдена обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS – СМИ
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: