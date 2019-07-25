Трамп наложил вето на резолюции Конгресса о продаже оружия

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом, передает Интерфакс-Украина.

"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщениях Трампа.

"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", - говорится в комментарии Трампа.

Лидер cенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа.

Как ожидается, Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимого для преодоления президентского вето. Это уже третий раз, когда Трамп использовал свое право вето.

Напомним: