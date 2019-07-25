Трамп наложил вето на резолюции Конгресса о продаже оружия

2852 просмотра
Четверг, 25 июля 2019, 05:33

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом, передает Интерфакс-Украина.

"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщениях Трампа.

"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", - говорится в комментарии Трампа.

Лидер cенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа.

Как ожидается, Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимого для преодоления президентского вето. Это уже третий раз, когда Трамп использовал свое право вето.

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мюллер о вмешательстве России в выборы: они делают это сейчас 25 июля 2019, 03:43
Шокин и Луценко помогли Трампу "утопить" конкурента на выборах-2020 – СМИ 24 июля 2019, 22:44
Сенат США утвердил нового главу Пентагона 24 июля 2019, 04:50
Все новости
Главные новости
ООС: один военный ранен
Шокин и Луценко помогли Трампу "утопить" конкурента на выборах-2020 – СМИ
В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет
Труба: Порошенко просил перенести допрос
Все новости
психология

Как контролировать злость: 25 способов оставаться спокойным

мнение

Как работает трекер сна?

Кино

7 сериалов, которые помогут лучше понять детей и подростков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів