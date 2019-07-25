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У Росії за неповагу до влади оштрафували активіста

Четвер, 25 липня 2019, 06:00
У Росії за неповагу до влади оштрафували активіста

У Росії суд визнав активіста Ігоря Горланова винним у неповазі до влади і оштрафував його на 30 тисяч рублів.

Про це сам Горланов повідомив в Telegram, передає Уніан.

Справа стосовно Горланова порушили після репоста їм публікації, де було написано словосполучення "Путін - казковий *******".

Адвокати активіста хочуть оскаржити рішення про штраф. За словами Горланова, суд відмовився визнати президента Росії потерпілим і не задовольнив клопотання про його виклик до суду.

Нагадаємо: 

  • На початку квітня російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р". 
  • Раніше Держдума РФ прийняла резонансний законопроект про блокування в інтернеті матеріалів, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

Теми: ПутінРосія
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