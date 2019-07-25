У Росії за неповагу до влади оштрафували активіста

6656 переглядів
Четвер, 25 липня 2019, 06:00

У Росії суд визнав активіста Ігоря Горланова винним у неповазі до влади і оштрафував його на 30 тисяч рублів.

Про це сам Горланов повідомив в Telegram, передає Уніан.

Справа стосовно Горланова порушили після репоста їм публікації, де було написано словосполучення "Путін - казковий *******".

Адвокати активіста хочуть оскаржити рішення про штраф. За словами Горланова, суд відмовився визнати президента Росії потерпілим і не задовольнив клопотання про його виклик до суду.

Нагадаємо: 

  • На початку квітня російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р". 
  • Раніше Держдума РФ прийняла резонансний законопроект про блокування в інтернеті матеріалів, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський сподівається на взаєморозуміння з Путіним 22 липня 2019, 01:04
Режисер скандального фільму про Україну попросив Путіна охрестити його дочку 20 липня 2019, 21:27
Медведчук у світі може представляти тільки себе і своїх родичів – ОП 19 липня 2019, 17:13
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
мандри

10 неймовірних середземноморських островів, про які ви не чули

психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

думка

Як працює трекер сну?