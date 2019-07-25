В России за неуважении к власти оштрафовали активиста
Четверг, 25 июля 2019, 06:00
В России суд признал активиста Игоря Горланова виновным в неуважении к власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Об этом сам Горланов сообщил в Telegram, передает Униан.
Дело в отношении Горланова возбудили после репоста им публикации где было написано словосочетание "Путин - сказочный *******".
Адвокаты активиста хотят обжаловать решение о штрафе. По словам Горланова, суд отказался признать президента России потерпевшим и не удовлетворил ходатайство о его вызове в суд.
Напомним:
- В начале апреля российская генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить с новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р".
- Ранее Госдума РФ приняла резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.