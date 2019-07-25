В России за неуважении к власти оштрафовали активиста

В России суд признал активиста Игоря Горланова виновным в неуважении к власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Об этом сам Горланов сообщил в Telegram, передает Униан.

Дело в отношении Горланова возбудили после репоста им публикации где было написано словосочетание "Путин - сказочный *******".

Адвокаты активиста хотят обжаловать решение о штрафе. По словам Горланова, суд отказался признать президента России потерпевшим и не удовлетворил ходатайство о его вызове в суд.

Напомним: