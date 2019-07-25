В Анкарі поранили білоруського дипломата, нападник застрелився

В Анкарі пострілами з пістолета поранений білоруський дипломат, заступник секретаря з адміністративних справ посольства Білорусі в Туреччині Олександр Поганшев.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Поганшев отримав поранення в середу ввечері, повертаючись додому. Дипломат був з дитиною, яка не постраждала.

Стріляв у Поганшева його сусід. За даними ЗМІ, він полковник у відставці турецької армії, мав проблеми з психікою. Він двічі вистрілив в співробітника дипмісії, а після нападу наклав на себе руки.

Губернатор Анкари Васіп Сахін заявив, що політичні мотиви нападу виключені. "Політичні аспекти цього інциденти відсутні, якщо судити за результатами, отриманими в ході експертизи", - сказав він.

За повідомленням білоруського агентства БЕЛТА, Поганшева прооперували, стан дипломата оцінюють як важкий.

"Вночі раднику білоруського посольства зроблена екстрена операція, яка пройшла успішно. У даний час він продовжує перебувати в госпіталі, лікарі оцінюють його стан як важкий", - сказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.