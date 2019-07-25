В Анкарі поранили білоруського дипломата, нападник застрелився

5781 перегляд
Четвер, 25 липня 2019, 08:44

В Анкарі пострілами з пістолета поранений білоруський дипломат, заступник секретаря з адміністративних справ посольства Білорусі в Туреччині Олександр Поганшев.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Поганшев отримав поранення в середу ввечері, повертаючись додому. Дипломат був з дитиною, яка не постраждала.

Стріляв у Поганшева його сусід. За даними ЗМІ, він полковник у відставці турецької армії, мав проблеми з психікою. Він двічі вистрілив в співробітника дипмісії, а після нападу наклав на себе руки.

Губернатор Анкари Васіп Сахін заявив, що політичні мотиви нападу виключені. "Політичні аспекти цього інциденти відсутні, якщо судити за результатами, отриманими в ході експертизи", - сказав він.

За повідомленням білоруського агентства БЕЛТА, Поганшева прооперували, стан дипломата оцінюють як важкий.

"Вночі раднику білоруського посольства зроблена екстрена операція, яка пройшла успішно. У даний час він продовжує перебувати в госпіталі, лікарі оцінюють його стан як важкий", - сказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Туреччина Білорусь дипломатичні відносини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ 22 липня 2019, 11:20
США виключили Туреччину з програми F-35 18 липня 2019, 01:53
Ердоган хоче виробляти С-400 разом з Росією 16 липня 2019, 04:44
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
мандри

10 неймовірних середземноморських островів, про які ви не чули

психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

думка

Як працює трекер сну?