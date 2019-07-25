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В Анкаре ранили белорусского дипломата, нападавший застрелился

Четверг, 25 июля 2019, 08:44

В Анкаре выстрелами из пистолета ранен белорусский дипломат, заместитель секретаря по административным делам посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Поганшев получил ранения в среду вечером, возвращаясь домой. Дипломат был с ребенком, который не пострадал.

Выстрелы совершил сосед Поганшева. По данным СМИ, он полковник в отставке турецкой армии, имел проблемы с психикой. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии, а после нападения покончил с собой.

Губернатор Анкара Васип Сахин заявил, что политические мотивы нападения исключены. "Политические аспекты этого инциденты отсутствуют, если судить по результатам, полученным в ходе экспертизы", - сказал он.

По сообщению белорусского агентства БЕЛТА, Поганшева прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое.

"Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - сказала пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Темы: ТурцияБеларусьдипломатические отношения
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