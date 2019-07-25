Україна трохи здала позиції за глобальним індексом інновацій
Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН,.
У глобальному рейтингу Україна посідає 47 місце, передає "Радіо Свобода".
Зокрема за показником сприятливості політичного середовища автори рейтингу помістили її на 110 місце, за екологічною сталістю – на 120-те, а за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17-те.
Перше місце посідає Швейцарія.
Останнє, 129-те, місце – за Єменом.
За висновками Світової організації інтелектуальної власності при ООН (WIPO), Україна та Грузія "показали результат, що перевищує очікування" з огляду на їхній рівень економічного розвитку.
Грузія посіла третє місце в групі країн із доходом нижче середнього.
На першому місці – Вьєтнам.
У звіті WIPO за 2018 рік Україна була першою за рівнем інновацій серед країн своєї групи і посідала 43 позицію.
У 2017 році Україна посідала 50 місце.
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