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Україна трохи здала позиції за глобальним індексом інновацій

Четвер, 25 липня 2019, 09:18

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН,.

У глобальному рейтингу Україна посідає 47 місце, передає "Радіо Свобода".

Зокрема за показником сприятливості політичного середовища автори рейтингу помістили її на 110 місце, за екологічною сталістю – на 120-те, а за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17-те.

 

Перше місце посідає Швейцарія.

Останнє, 129-те, місце – за Єменом.

 

За висновками Світової організації інтелектуальної власності при ООН (WIPO), Україна та Грузія "показали результат, що перевищує очікування" з огляду на їхній рівень економічного розвитку.

Грузія посіла третє місце в групі країн із доходом нижче середнього.

На першому місці – Вьєтнам.

 

У звіті WIPO за 2018 рік Україна була першою за рівнем інновацій серед країн своєї групи і посідала 43 позицію.

У 2017 році Україна посідала 50 місце.

оновлено

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Теми: рейтинг Українитехнологіїнаука
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