Украина немного сдала позиции по глобальному индексу инноваций
Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.
В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает "Радио Свобода".
В частности по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости – на 120-е, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17-е.
Первое место занимает Швейцария.
Последнее, 129-е, место – за Йеменом.
По выводам Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, который превышает ожидания" с учетом их уровня экономического развития.
Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.
На первом месте – Вьетнам.
В отчете WIPO за 2018 год Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы и занимала 43 позицию.
В 2017 году Украина занимала 50 место.