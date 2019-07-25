Украина немного сдала позиции по глобальному индексу инноваций

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает "Радио Свобода".

В частности по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости – на 120-е, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17-е.

Первое место занимает Швейцария.

Последнее, 129-е, место – за Йеменом.

По выводам Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, который превышает ожидания" с учетом их уровня экономического развития.

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.

На первом месте – Вьетнам.

В отчете WIPO за 2018 год Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы и занимала 43 позицию.

В 2017 году Украина занимала 50 место.