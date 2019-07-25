Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина немного сдала позиции по глобальному индексу инноваций

Четверг, 25 июля 2019, 09:18

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает "Радио Свобода".

В частности по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости – на 120-е, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17-е.

 

Первое место занимает Швейцария.

Последнее, 129-е, место – за Йеменом.

 

По выводам Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, который превышает ожидания" с учетом их уровня экономического развития.

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.

На первом месте – Вьетнам.

 

В отчете WIPO за 2018 год Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы и занимала 43 позицию.

В 2017 году Украина занимала 50 место.

обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейтинг Украинытехнологиинаука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
рейтинг Украины
Рейтинг "прозрачности" городов возглавили Днепр, Львов и Мукачево – Transparency International
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте
"Мобильность" загранпаспорта украинца выросла после начала войны
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: