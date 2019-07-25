"Богдан Моторс" поскаржилась послам G7 та Євробізнесасоціації на тиск НАБУ

Джерело: сайт компанії "Богдан Моторс"

Компанія "Богдан Моторс" поінформувала послів країн Великої Сімки та офіс Європейської бізнес асоціації про "політично мотивований тиск з боку НАБУ".

Пряма мова: "Сьогодні створюючи штучну картинку для TV з надуманих фактів, на одного з найбільших автовиробників намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії та бізнес-клімату держави зокрема".

Деталі: Також компанія розповіла про обшуки 19 та 24 липня, які проводив особовий склад НАБУ "у повному екіпіруванні та зі стрілецькою автоматичною зброєю".

"Богдан Моторс" вважає, що обшуки мають на меті паралізувати роботу компанії, підприємства якої задіяні у виконанні державного оборонного замовлення та контрактів, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

Пряма мова: "Невідповідність задіяних сил та засобів, а також проведення обшуку напередодні позачергових виборів до Верховної Ради можуть вказувати на політично вмотивований силовий тиск на підприємства компанії".

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