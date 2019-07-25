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"Богдан Моторс" поскаржилась послам G7 та Євробізнесасоціації на тиск НАБУ

Четвер, 25 липня 2019, 10:06

Джерело: сайт компанії "Богдан Моторс"  

Компанія "Богдан Моторс" поінформувала послів країн Великої Сімки та офіс Європейської бізнес асоціації про "політично мотивований тиск з боку НАБУ".

Пряма мова: "Сьогодні створюючи штучну картинку для TV з надуманих фактів, на одного з найбільших автовиробників намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії та бізнес-клімату держави зокрема".

Деталі: Також компанія розповіла про обшуки 19 та 24 липня, які проводив особовий склад НАБУ "у повному екіпіруванні та зі стрілецькою автоматичною зброєю".  

"Богдан Моторс" вважає, що обшуки мають на меті паралізувати роботу компанії,  підприємства якої задіяні у виконанні державного оборонного замовлення та контрактів, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

Пряма мова: "Невідповідність задіяних сил та засобів, а також проведення обшуку напередодні позачергових виборів до Верховної Ради можуть вказувати на політично вмотивований силовий тиск на підприємства компанії".

Історія питання:

  • 24 липня НАБУ вдруге за останній місяць прийшло з обшуками до офісу "Богдан Моторс".
  • Детективи НАБУ пояснили, що проводили обшуки у приміщеннях ПАТ "Богдан Моторс" через можливе зловживання службовим становищем службовими особами "Укрексімбанку".
  • До того обшуки у "Богдан Моторс" були 19 липня.
  • Попередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організована групою).
  • У той же день в компанії відреагували на обшуки НАБУ, назвавши їх "політичним тиском".

Українська правда

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Теми: НАБУG7
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