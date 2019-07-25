"Богдан Моторс" пожаловалась послам G7 и Евробизнесасоциации на давление НАБУ
Источник: сайт компании "Богдан Моторс"
Компания "Богдан Моторс" сообщила послам стран Большой Семерки и офису Европейской бизнес ассоциации о "политически мотивированном давлении со стороны НАБУ".
Прямая речь: "Сегодня создавая искусственную картинку для TV по надуманным фактам, на одного из крупнейших автопроизводителей пытаются навесить ярлыки несуществующих коррупционных схем. Такие действия вредят деловой репутации компании и бизнес-климату государства в частности".
Детали: Также компания рассказала об обысках 19 и 24 июля, которые проводил личный состав НАБУ в "полной экипировке и со стрелковым автоматическим оружием".
"Богдан Моторс" считает, что обыски имеют целью парализовать работу компании, предприятия которой задействованы в выполнении государственного оборонного заказа и контрактов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.
Прямая речь: "Несоответствие задействованных сил и средств, а также проведение обыска накануне внеочередных выборов в Верховную Раду могут указывать на политически мотивированное силовое давление на предприятия компании".
История вопроса:
- 24 июля НАБУ второй раз за последний месяц пришло с обысками в офис "Богдан Моторс".
- Детективы объяснили, что проводят обыски в помещениях ОАО "Богдан Моторс" из-за возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрэксимбанка".
- Также обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" были 19 июля.
- Предварительная правовая квалификация дела – ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).
- В тот же день в компании отреагировали на обыски НАБУ, назвав их "политическим давлением".
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