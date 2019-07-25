Прохолоду і дощ прогнозують синоптики майже до кінця липня

У найближчі дні в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, часом з грозами.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 25 липня очікується мінлива хмарність. Вночі у східних та Сумській областях, вдень в Україні, крім західних, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 18-20°, вдень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

У Києві та Київській області 25 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 23-25°; по області вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У наступні два дні, 26-27 липня, утримається мінлива хмарність. У південній частині без опадів, на решті території вночі місцями невеликі, вдень повсюди помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, у південній частині 27-29°.

26-27 липня у Києві збережеться мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі, вдень повсюди помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Повідомляється, що впродовж 28-29 липня в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 11-17°; вдень 28 липня 23-29°, 29 липня 19-25°, на півдні країни до 29°.

Упродовж 28-29 липня у столиці очікуються місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 11-16°; вдень 28 липня 24-29°, 29 липня 20-25°.