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Прохладу и дождь прогнозируют синоптики почти до конца июля

Четверг, 25 июля 2019, 10:22
Прохладу и дождь прогнозируют синоптики почти до конца июля

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, временами с грозами.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 25 июля ожидается переменная облачность. Ночью в восточных и Сумской областях, днем ​​в Украине, кроме западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-20°, днем ​​21-26°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.

В Киеве и Киевской области 25 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 14-16°, днем ​​23-25°; по области ночью 11-16°, днем ​​21-26°.

 

В последующие два дня, 26-27 июля, сохранится переменная облачность. В южной части без осадков, на остальной территории ночью местами небольшие, днем ​​повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части 27-29°.

 

26-27 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшие, днем ​​повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем ​​21-26°.

 

Сообщается, что в течение 28-29 июля в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 11-17°; днем 28 июля 23-29°, 29 июля 19-25°, на юге страны до 29°.

 

В течение 28-29 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 11-16°, днем 28 июля 24-29°, 29 июля 20-25°.

 

Темы: погода
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