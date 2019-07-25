Прохладу и дождь прогнозируют синоптики почти до конца июля
В ближайшие дни в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, временами с грозами.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что 25 июля ожидается переменная облачность. Ночью в восточных и Сумской областях, днем в Украине, кроме западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-20°, днем 21-26°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.
В Киеве и Киевской области 25 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью в столице 14-16°, днем 23-25°; по области ночью 11-16°, днем 21-26°.
В последующие два дня, 26-27 июля, сохранится переменная облачность. В южной части без осадков, на остальной территории ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части 27-29°.
26-27 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.
Сообщается, что в течение 28-29 июля в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 11-17°; днем 28 июля 23-29°, 29 июля 19-25°, на юге страны до 29°.
В течение 28-29 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 11-16°, днем 28 июля 24-29°, 29 июля 20-25°.