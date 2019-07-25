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Ракетну систему "Вільха" випробували на максимальну дальність

Четвер, 25 липня 2019, 10:40

25 липня на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос по завершенню випробування.

Кривонос узяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.

"Стрільби відбулися успішно", – заявив заступник секретаря РНБО.

Він зауважив, що Радбез ухвалив низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

"Вільха" – розробка конструкторів державного Київського конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброявиробництвоРНБО
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