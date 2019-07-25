Ракетну систему "Вільха" випробували на максимальну дальність
25 липня на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.
Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос по завершенню випробування.
Кривонос узяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.
"Стрільби відбулися успішно", – заявив заступник секретаря РНБО.
Він зауважив, що Радбез ухвалив низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.
"Вільха" – розробка конструкторів державного Київського конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.