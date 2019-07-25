Ракетную систему "Вильха" испытали на максимальную дальность

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Четверг, 25 июля 2019, 10:40

25 июля в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вільха" ("Ольха") с увеличенной дальностью поражения.

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытаний.

Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.

"Стрельбы прошли успешно", – заявил заместитель секретаря СНБО.

Он отметил, что Совбез принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Вильха" – разработка конструкторов государственного Киевского конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

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Темы: оружие производство СНБО


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