На Хмельниччині знайшли мертвим 11-річного киянина: вертався з відпочинку

Джерело: сайт поліції Хмельницької області

Вранці 25 липня між залізничними коліями у селі Волоське на Хмельниччині знайшли мертвим 11-річного киянина, який потягом повертався додому з відпочинку.

Пряма мова: "Близько 6:00 години на лінію "102" надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка".

Деталі: Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що загиблий – 11-річний киянин. Хлопець уночі потягом "Рахів – Київ" повертався додому з відпочинку.

Обставини і причину смерті дитини поліція не повідомляє.

Наразі правоохоронці працюють на місці події, опитують свідків.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі УП: "Хлопчик Тимофій з групою інших дітей у супроводі вихователя повертався з відпочинку у Яремчі. Батьки його мали зустрічати в Києві. За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті немає. Призначено судмедекспертизу.

"Під час попереднього огляду вагону з’ясувалось, що був відкритий технічний вихід. Причини, чому він був відкритий, з’ясовуються. Також нам повідомили, що на цій ділянці потяг їде близько 100 км/год".

"Опитали дітей. За їхніми словами, жодних бійок, чи конфліктів, чи сварок не було. О 1 годину ночі діти лягли спати. Речі загиблого залишись у вагоні".

За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) і за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).