В Хмельницкой области нашли мертвым 11-летнего киевлянина: возвращался с отдыха

Источник: сайт полиции Хмельницкой области

Утром 25 июля между железнодорожными путями в селе Волосское в Хмельницкой области нашли мертвым 11-летнего киевлянина, который на поезде возвращался домой с отдыха.

Прямая речь: "Около 6:00 часов на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка".

Детали: Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что погибший – 11-летний киевлянин. Мальчик ночью поездом "Рахов – Киев" возвращался домой с отдыха.

Обстоятельства и причину смерти ребенка полиция не сообщает.

Правоохранители работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии УП: "Мальчик Тимофей с группой других детей в сопровождении воспитателя возвращался с отдыха в Яремче. Родители его должны были встречать в Киеве. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза".

"Во время предварительного осмотра вагона выяснилось, что был открыт технический выход. Причины, почему он был открыт, выясняются. Также нам сообщили, что на этом участке поезд едет около 100 км/ч".

"Опросили детей. По их словам, никаких драк, или конфликтов, или ссор не было. В 1:00 ночи дети легли спать. Вещи погибшего остались в вагоне".

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) и по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).