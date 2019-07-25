СБУ з Інтерполом спіймали наркоторговця, якого розшукували 8 років

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Четвер, 25 липня 2019, 11:01

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки України спільно з Інтерполом та правоохоронцями Німеччини викрили наркоділка, який 8 років переховувався від слідства за організацію контрабанди наркотиків.

Пряма мова: "У липні 2019 року під час спільної спецоперації правоохоронці Німеччини та Інтерполу ідентифікували та затримали наркоділка під час використання документів, отриманих на інші анкетні дані з метою переховування від правосуддя". 

 

Деталі: СБУ затримала мешканця Одещини під час спроби ввезення в Україну 1 кг героїну ще у 2012 році. Однак зловмисник, скориставшись рішенням суду про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд, втік з країни і переховувався закордоном.

Наркоторговця оголосили в розшук по лінії Інтерполу.  

Наразі затриманого повернули на територію України. 

 

СБУ оголосила йому про підозру. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Українська правда

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Теми: СБУ Інтерпол


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