СБУ з Інтерполом спіймали наркоторговця, якого розшукували 8 років
Джерело: сайт СБУ
Служба безпеки України спільно з Інтерполом та правоохоронцями Німеччини викрили наркоділка, який 8 років переховувався від слідства за організацію контрабанди наркотиків.
Пряма мова: "У липні 2019 року під час спільної спецоперації правоохоронці Німеччини та Інтерполу ідентифікували та затримали наркоділка під час використання документів, отриманих на інші анкетні дані з метою переховування від правосуддя".
Деталі: СБУ затримала мешканця Одещини під час спроби ввезення в Україну 1 кг героїну ще у 2012 році. Однак зловмисник, скориставшись рішенням суду про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд, втік з країни і переховувався закордоном.
Наркоторговця оголосили в розшук по лінії Інтерполу.
Наразі затриманого повернули на територію України.
СБУ оголосила йому про підозру. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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