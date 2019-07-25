СБУ с Интерполом поймали наркоторговца, которого разыскивали 8 лет

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Четверг, 25 июля 2019, 11:01

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Интерполом и правоохранительными органами Германии разоблачили наркодельца, который 8 лет скрывался от следствия за организацию контрабанды наркотиков.

Прямая речь: "В июле 2019 года во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия". 

 

Детали: СБУ задержала жителя Одесской области при попытке ввоза в Украину 1 кг героина еще в 2012 году. Однако злоумышленник, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, бежал из страны и скрывался за рубежом.

Наркоторговца объявили в розыск по линии Интерпола.  

Сейчас задержанного вернули на территорию Украины. 

 

СБУ объявила ему о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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