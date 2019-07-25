Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ с Интерполом поймали наркоторговца, которого разыскивали 8 лет

Четверг, 25 июля 2019, 11:01

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Интерполом и правоохранительными органами Германии разоблачили наркодельца, который 8 лет скрывался от следствия за организацию контрабанды наркотиков.

Прямая речь: "В июле 2019 года во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия". 

 

Детали: СБУ задержала жителя Одесской области при попытке ввоза в Украину 1 кг героина еще в 2012 году. Однако злоумышленник, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, бежал из страны и скрывался за рубежом.

Наркоторговца объявили в розыск по линии Интерпола.  

Сейчас задержанного вернули на территорию Украины. 

 

СБУ объявила ему о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУИнтерпол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: