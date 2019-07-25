Дівчина намагалася закопати гранату у полі на Київщині і підірвалася

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Четвер, 25 липня 2019, 12:18

Джерело: повідомлення поліції Київської області

У селі Крюківщина на Київщині дівчина підірвалася на гранаті.

Пряма мова: "Вибух стався у селі Крюківщина. Його було чути на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину".

Деталі: Посеред поля на відстані 10 метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.

Потерпілу з пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки. 

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі. 

 
фото поліції

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).   

Українська правда

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Теми: Київська область вибух поліція


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