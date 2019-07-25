Дівчина намагалася закопати гранату у полі на Київщині і підірвалася

Джерело: повідомлення поліції Київської області

У селі Крюківщина на Київщині дівчина підірвалася на гранаті.

Пряма мова: "Вибух стався у селі Крюківщина. Його було чути на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину".

Деталі: Посеред поля на відстані 10 метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.

Потерпілу з пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі.

фото поліції

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).