Дівчина намагалася закопати гранату у полі на Київщині і підірвалася
Джерело: повідомлення поліції Київської області
У селі Крюківщина на Київщині дівчина підірвалася на гранаті.
Пряма мова: "Вибух стався у селі Крюківщина. Його було чути на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину".
Деталі: Посеред поля на відстані 10 метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.
Потерпілу з пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.
За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
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