Девушка пыталась закопать гранату в поле на Киевщине и подорвалась
Источник: сообщение полиции Киевской области
В селе Крюковщина в Киевской области девушка подорвалась на гранате.
Прямая речь: "Взрыв произошел в селе Крюковщина. Его было слышно на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку".
Детали: Посреди поля на расстоянии 10 метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.
Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.
По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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