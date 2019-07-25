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Девушка пыталась закопать гранату в поле на Киевщине и подорвалась

Четверг, 25 июля 2019, 12:18

Источник: сообщение полиции Киевской области

В селе Крюковщина в Киевской области девушка подорвалась на гранате.

Прямая речь: "Взрыв произошел в селе Крюковщина. Его было слышно на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку".

Детали: Посреди поля на расстоянии 10 метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.

 
фото полиции

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Украинская правда

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Темы: Киевская областьвзрывполиция
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