Девушка пыталась закопать гранату в поле на Киевщине и подорвалась

18028 просмотров
Четверг, 25 июля 2019, 12:18

Источник: сообщение полиции Киевской области

В селе Крюковщина в Киевской области девушка подорвалась на гранате.

Прямая речь: "Взрыв произошел в селе Крюковщина. Его было слышно на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку".

Детали: Посреди поля на расстоянии 10 метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.

 
фото полиции

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киевская область взрыв полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под Киевом голоса считали в кафе: полиция расследует фальсификацию 24 июля 2019, 10:23
Избирком в округе Кононенко собрался, но состав комиссии не изменил 21 июля 2019, 16:28
Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение 19 июля 2019, 08:08
Все новости
Главные новости
Возле ДБР на машину Порошенко запрыгнул человек, завязалась драка
Порошенко рассказал, как прошел допрос в ГБР
Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в РФ
Порошенко все-таки приехал в ГБР
Все новости
здоровье

Нужно ли "выгонять шлаки": очищение организма и детокс-диеты

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

здоровье

Салоны маникюра, татуировки, инъекции "красоты": как уберечься от гепатита

Поиск по сайту
Архив
Весь архів