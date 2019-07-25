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Facebook видалив фейкові акаунти, які критикували українську владу

Четвер, 25 липня 2019, 12:51

Компанія Facebook заявила в четвер, що видалила понад 1800 облікових записів і сторінок з Таїланду, Росії, України та Гондурасу в рамках протидії оманливій політичній пропаганді та іншим зловживанням її сервісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У чотирьох країнах було вилучено 294 акаунти, 1509 сторінок і 32 групи, за якими компанія вбачає "скоординовану недостовірну поведінку". Кількість їхніх підпсиників становила 274 тисяч.

"Ми не бачимо зв'язку між ними, але всі вони використовували мережі фейкових облікових записів, щоб вводити людей в оману щодо того, ким вони були і що роблять", - сказав Натаніель Глейхер, керівник політики з питань кібербезпеки.

Facebook вжив заходів, ґрунтуючись на оманливій ​​поведінці, а не характері розміщеного контенту, заявив Глейхер.

Облікові записи та сторінки з Росії та українського регіону, які обговорювали українську політику та критикували український уряд, використовуючи фейкові акаунти, що представляють себе журналістами чи військовими, були заблоковані перед виборами в Україні минулого тижня.

Facebook заявив, що збільшує темпи розслідування фальшивих облікових записів та координує недостовірну поведінку.

Facebook заявив, що наразі в усьому світі здійснив майже три десятки серій блокувань у світі в 2019 році, що значно більше, ніж близько двох десятків за весь 2018 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: facebookУкраїна
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