Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook удалил фейковые аккаунты, критиковавшие украинскую власть

Четверг, 25 июля 2019, 12:51

Компания Facebook заявила в четверг, что удалила более 1800 учетных записей и страниц из Таиланда, России, Украины и Гондураса в рамках противодействия обманчивой пропаганде и другим злоупотреблениям ее сервисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В четырех странах были закрыты 294 аккаунта, 1509 страниц и 32 группы, за которыми компания видит "скоординированное недостоверное поведение". Количество их подписчиков составляло 274 тысяч.

"Мы не видим связи между ними, но все они использовали сети фейковых аккаунтов, чтобы вводить людей в заблуждение относительно того, кем они были и что делают", - сказал Натаниэль Глейхер, руководитель политики по вопросам кибербезопасности.

Facebook принял меры, основываясь на обманчивом поведении, а не характере размещенного контента, заявил Глейхер.

Учетные записи и страницы из России и Украины, которые обсуждали украинскую политику и критиковали украинское правительство, используя фейковые аккаунты, представляли себя журналистами или военными, были заблокированы перед выборами в Украине на прошлой неделе.

Facebook говорит, что увеличивает темпы расследования фальшивых учетных записей и координирует недостоверное поведение.

Facebook отмечает, что во всем мире провел почти три десятка серий блокировок в 2019 году, что значительно больше, чем около двух десятков за весь 2018 год.

Ранее компания заявила, что в операции, которая специализировалась на Украине, обнаружили признаки деятельности российской "фабрики троллей" (IRA).

Темы: facebookУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: