Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підступне олів'є: у 70 окрузі не могли дорахувати голоси через отруєння

Четвер, 25 липня 2019, 13:01

В окружній виборчій комісії №70 на Закарпатті довго не могли підрахувати голоси, бо його члени отруїлися салатом "Олів'є".

Отруїлися зіпсованою їжею більше 10 членів ОВК, постраждали також 2 працівників поліції, співробітник ДСНС та 1 спостерігач, повідомляє Mukachevo.net.

Голова ОВК каже, що замовили їжу неподалік у ресторані.

Офіційно по допомогу до лікарів звернулися 6 людей, двох уже виписали, ще 4 членів ОВК в інфекційному відділенні свалявської лікарні. Стільки ж осіб лікуються вдома.

Чим отруїлися, люди точно не знають, але припускають, що проблеми могли виникнути через олів'є, його їли всі.

Симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота та діарея, йдеться у сюжеті телеканалу Sirius.

Члени комісії розповіли, що зле їм стало ще в понеділок, але вони працювали над бюлетенями попри температуру, доки могли.

Голова комісії після лікарні зміг зібрати 10-х членів ОВК, завершальне засідання провели без секретаря, але кворум чинний.

Зазначимо, що у 70-му окрузі – 212 дільниць.

Там уже опрацювали 100% протоколів – і переможцем позачергових виборів до Верховної Ради там став кандидат від Слуги народу" Михайло Лаба: він випередив представника "Опозиційної платформи – За життя" Івана Дрогобецького (26,06% проти 18,55%).

Теми: вибориЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
Усі новини...
Реклама: