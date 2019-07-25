Коварное оливье: в 70 округе не могли досчитать голоса из-за отравления

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Четверг, 25 июля 2019, 13:01

В окружной избирательной комиссии №70 в Закарпатье долго не могли подсчитать голоса, потому что его члены отравились салатом "Оливье".

Отравились испорченной едой более 10 членов ОИК, пострадали также 2 полицейских, сотрудник ГСЧС и 1 наблюдатель, сообщает Mukachevo.net.

Глава ОИК говорит, что заказали еду неподалеку в ресторане.

Официально за помощью к врачам обратились 6 человек, двоих уже выписали, еще 4 членов ОИК в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же человек лечатся дома.

Чем отравились, люди точно не знают, но предполагают, что проблемы могли возникнуть из-за оливье, его ели все.

Симптомы у всех одинаковы: высокая температура за 40, рвота и диарея, говорится в сюжете телеканала Sirius.

Члены комиссии рассказали, что плохо им стало еще в понедельник, но они работали над бюллетенями, несмотря на температуру, пока могли.

Глава комиссии после больницы смог собрать 10 членов ОИК, заключительное заседание провели без секретаря, но кворум действителен.

Отметим, что в 70-м округе – 212 участков.

Там уже обработали 100% протоколов – и победителем внеочередных выборов в Верховную Раду там стал кандидат от "Слуги народа" Михаил Лаба: он опередил представителя "Оппозиционного платформы – За жизнь" Ивана Дрогобецкого (26,06% против 18,55%).

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Темы: виборы Закарпатье


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