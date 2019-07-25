Хакери масово атакують підприємства Білорусі

Джерело: "Інтерфакс-Білорусь"

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про хвилю кібератак на білоруські підприємства різних форм власності.

Пряма мова прес-секретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової: "Шахраї атакують білоруські підприємства! Хвиля кібервірусів прокотилася по білоруським підприємствам всіх форм власності!".

Деталі: Білоруські правоохоронці зафіксували понад 10 подібних кібератак. Останній випадок списання коштів стався у МІнську, де фірма втратила 14 тисяч рублів.

Зокрема, шахраї запускають фіктивне платіжне доручення на переведення коштів на свій розрахунковий рахунок у той час, поки співробітники фірми не вчиняють ніяких дій.