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Хакери масово атакують підприємства Білорусі

Четвер, 25 липня 2019, 13:03

Джерело: "Інтерфакс-Білорусь"

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про хвилю кібератак на білоруські підприємства різних форм власності.

Пряма мова прес-секретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової: "Шахраї атакують білоруські підприємства! Хвиля кібервірусів прокотилася по білоруським підприємствам всіх форм власності!".

Деталі: Білоруські правоохоронці зафіксували понад 10 подібних кібератак. Останній випадок списання коштів стався у МІнську, де фірма втратила 14 тисяч рублів.

Зокрема, шахраї запускають фіктивне платіжне доручення на переведення коштів на свій розрахунковий рахунок у той час, поки співробітники фірми не вчиняють ніяких дій.

Теми: Білорусьхакери
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