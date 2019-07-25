Хакеры массово атакуют предприятия Беларуси

Источник: "Интерфакс-Беларусь"

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности.

Прямая речь пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой: "Мошенники атакуют белорусские предприятия! Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности!".

Детали: Белорусские правоохранители зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай списания средств произошел в Минске, где фирма лишилась 14 тысяч рублей.

В частности, мошенники запускают фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на свой расчетный счет в то время, пока сотрудники фирмы не предпринимают никаких действий.