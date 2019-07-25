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Зеленський провів зустріч із обраними "слугами народу"

Четвер, 25 липня 2019, 13:45
Зеленський провів зустріч із обраними слугами народу

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників зустрічі

Президент Володимир Зеленський у четвер у Києві провів зустріч з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу".

Деталі: На зустрічі були присутні практично всі майбутні нардепи від "Слуги народу", обрані як за списком, так і по мажоритарних округах.

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні пройшло голосування на позачергових виборах Верховної Ради.
  • За результатами обробки 99,9% протоколів, у партії "Слуга народу" 43,16% підтримки і 254 з 450 місць в парламенті. В "Опозиційної платформи - За життя" - 13,04% або 43 мандати, "Батьківщина" - 8,18% або 26 місць, "Європейська солідарність" - 8,1% або 25 мандатів, "Голос" набрав 5,82% голосів і може розраховувати на 20 крісел в раді. Решта не проходять в парламент.

Теми: ЗеленськийвибориВерховна Рада
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