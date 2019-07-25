Зеленський провів зустріч із обраними "слугами народу"

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників зустрічі

Президент Володимир Зеленський у четвер у Києві провів зустріч з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу".

Деталі: На зустрічі були присутні практично всі майбутні нардепи від "Слуги народу", обрані як за списком, так і по мажоритарних округах.

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