Зеленський провів зустріч із обраними "слугами народу"
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників зустрічі
Президент Володимир Зеленський у четвер у Києві провів зустріч з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу".
Деталі: На зустрічі були присутні практично всі майбутні нардепи від "Слуги народу", обрані як за списком, так і по мажоритарних округах.
Нагадаємо:
- 21 липня в Україні пройшло голосування на позачергових виборах Верховної Ради.
- За результатами обробки 99,9% протоколів, у партії "Слуга народу" 43,16% підтримки і 254 з 450 місць в парламенті. В "Опозиційної платформи - За життя" - 13,04% або 43 мандати, "Батьківщина" - 8,18% або 26 місць, "Європейська солідарність" - 8,1% або 25 мандатів, "Голос" набрав 5,82% голосів і може розраховувати на 20 крісел в раді. Решта не проходять в парламент.
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