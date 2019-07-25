Зеленский провел встречу с избранными "слугами народа"

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников встречи

Президент Владимир Зеленский в четверг в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

Детали: На встрече присутствовали практически все будущие нардепы от "Слуги народа", избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.

Напомним: