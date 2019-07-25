Зеленский провел встречу с избранными "слугами народа"

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Четверг, 25 июля 2019, 13:45

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников встречи

Президент Владимир Зеленский в четверг в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

Детали: На встрече присутствовали практически все будущие нардепы от "Слуги народа", избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах Верховной Рады.
  • По результатам обработки 99,9% протоколов, у партии "Слуга народа" 43,16% поддержки и 254 из 450 мест в парламенте. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 13,04% или 43 мандата, "Батькивщина" – 8,18% или 26 мест, "Европейская солидарность" – 8,1% или 25 мандатов, "Голос" набрал 5,82% голосов и может рассчитывать на 20 кресел в Раде. Остальные не проходят в парламент.

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Темы: Зеленский виборы Верховная Рада


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