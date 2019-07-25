У Польщі й Болгарії викрили дві підпільні тютюнові фабрики з українцями

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Четвер, 25 липня 2019, 15:12

Джерело: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники спільно з закордонними колегами і Європолом викрили дві нелегальні тютюнові фабрики у Польщі та Болгарії, на яких працювали українці.

Деталі: За інформацією ДПСУ, це сталося "днями". Польське виробництво було викрите в районі міста Катовіце. Тут діяла спільна міжнародна група в складі прикордонників з України, польського підрозділу CBSP, оперативного підрозділу митниці Литви та за підтримки Європолу. На фабриці виготовляли фальсифікат під виглядом відомого світового тютюнового бренду.

 

Під час операції правоохоронці затримали організатора оборудки – громадянина Польщі. Також на фабриці виявили 11 громадян України. У ДПСУ наголошують, що їх було "примусово залучено до виробництва сигарет".

На території Болгарії виробництво розташовувалося в регіоні Пловдив. Тут діяли оперативники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України у взаємодії із співробітниками УБОЗ МВС Молдови, УБОЗ МВС Болгарії та Європолу.

 

На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сімох громадян України та одного громадянина Молдови, які "також примусово утримувалися у якості працівників".

 

Українська правда

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Теми: Польща Болгарія контрабанда Прикордонна служба


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