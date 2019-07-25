В Польше и Болгарии накрыли две подпольные табачные фабрики с украинцами

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Четверг, 25 июля 2019, 15:12

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники совместно с зарубежными коллегами и Европолом разоблачили две нелегальные табачные фабрики в Польше и Болгарии, на которых работали украинцы.

Детали: По информации ГПСУ, это произошло "на днях". Польское производство было раскрыто в районе города Катовице. Спецоперацию проводила совместная международная группа в составе пограничников из Украины, польского подразделения CBSP, оперативного подразделения таможни Литвы и Европола. На фабрике изготавливали фальсификат под видом известного мирового табачного бренда.

 

Во время операции правоохранители задержали организатора производства - гражданина Польши. Также на фабрике обнаружили 11 граждан Украины. В ГПСУ подчеркивают, что они были "принудительно привлечены к производству сигарет".

На территории Болгарии производство располагалось в регионе Пловдив. Здесь действовали оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины во взаимодействии с сотрудниками УБОП МВД Молдовы, УБОП МВД Болгарии и Европола.

 

На месте задержаны трое организаторов противоправной деятельности, которые являются гражданами Болгарии, а также семь граждан Украины и один гражданин Молдовы, "также принудительно удерживались в качестве работников".

 

Украинская правда

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Темы: Польша Болгария контрабанда Пограничная служба


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