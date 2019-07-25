На вихідних через свято перекриють центр Києва

Джерело: Київська міська державна адміністрація

27-28 липня у зв’язку із святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі столиці перекриють рух транспорту.

Деталі: Цими вихідними, 27-28 липня, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України. У зв’язку із проведенням урочистих заходів відбудеться обмеження автомобільного руху.

У суботу, 27 липня, з 6:00 до 16:30 проїзд буде заборонено:

на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської),

вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі),

Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі),

Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського),

вул. Михайла Грушевського,

вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави),

вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної).

У неділю, 28 липня, з 11:00 до 13:30 перекриють рух Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Також буде внесено тимчасові зміни до маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

За даними КМДА, 27 липня з 11:00 до 16:30 УПЦ МП проведе урочистий молебень на Володимирській гірці та хресну ходу за маршрутом: Володимирська гірка – вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Мазепи – вул. Лаврська.

Православна церква України теж проведе молебень на Володимирській гірці і хресну ходу, але це станеться наступного дня - 28 липня з 11:00 до 13:30. Ця процесія вирушить іншим маршрутом: Софійська площа – Володимирська гірка.

Очікуються й інші культурно-масові заходи у ці дні.