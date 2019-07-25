На выходных из-за праздника перекроют центр Киева
Источник: Киевская городская государственная администрация
27-28 июля в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы перекроют движение транспорта.
Детали: В эти выходные, 27-28 июля, Киев будет отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с проведением торжественных мероприятий ограничат автомобильное движение.
В субботу, 27 июля, с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:
- на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),
- Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
- ул. Михаила Грушевского,
- ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),
- ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).
В воскресенье, 28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).
Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.
По данным КГГА, 27 июля с 11:00 до 16:30 УПЦ МП проведет торжественный молебен на Владимирской горке и крестный ход по маршруту: Владимирская горка - ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Грушевского - ул. Мазепы - ул. Лаврская.
Православная церковь Украины тоже проведет молебен на Владимирской горке и крестный ход, но это произойдет на следующий день - 28 июля с 11:00 до 13:30. Эта процессия отправится по другому маршруту: Софийская площадь - Владимирская горка.
Ожидаются и другие культурно-массовые мероприятия в эти дни.
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