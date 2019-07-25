На выходных из-за праздника перекроют центр Киева

Источник: Киевская городская государственная администрация

27-28 июля в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы перекроют движение транспорта.

Детали: В эти выходные, 27-28 июля, Киев будет отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с проведением торжественных мероприятий ограничат автомобильное движение.

В субботу, 27 июля, с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),

Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

ул. Михаила Грушевского,

ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),

ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).

В воскресенье, 28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

По данным КГГА, 27 июля с 11:00 до 16:30 УПЦ МП проведет торжественный молебен на Владимирской горке и крестный ход по маршруту: Владимирская горка - ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Грушевского - ул. Мазепы - ул. Лаврская.

Православная церковь Украины тоже проведет молебен на Владимирской горке и крестный ход, но это произойдет на следующий день - 28 июля с 11:00 до 13:30. Эта процессия отправится по другому маршруту: Софийская площадь - Владимирская горка.

Ожидаются и другие культурно-массовые мероприятия в эти дни.