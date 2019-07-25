На выходных из-за праздника перекроют центр Киева

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Четверг, 25 июля 2019, 17:03

Источник: Киевская городская государственная администрация

27-28 июля в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы перекроют движение транспорта.

Детали: В эти выходные, 27-28 июля, Киев будет отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с проведением торжественных мероприятий ограничат автомобильное движение.

В субботу, 27 июля, с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

  • на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),
  • ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),
  • Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),
  • Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
  • ул. Михаила Грушевского,
  • ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),
  • ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).

В воскресенье, 28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

По данным КГГА, 27 июля с 11:00 до 16:30 УПЦ МП проведет торжественный молебен на Владимирской горке и крестный ход по маршруту: Владимирская горка - ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Грушевского - ул. Мазепы - ул. Лаврская.

Православная церковь Украины тоже проведет молебен на Владимирской горке и крестный ход, но это произойдет на следующий день - 28 июля с 11:00 до 13:30. Эта процессия отправится по другому маршруту: Софийская площадь - Владимирская горка.

Ожидаются и другие культурно-массовые мероприятия в эти дни.

Украинская правда

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Темы: празднования Киев транспорт дороги


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