Банда хуліганів оглушила поліцейського пляшкою

На столичній Оболоні на поліцейського, який намагався припинити конфлікт, напали шість осіб.

Відео інциденту опублікував у Facebook начальник Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронець став випадковим свідком конфлікту між агресивними молодиками. Він представився і зробив порушникам зауваження, однак на нього накинулися з кулаками.

Повідомляється, що у відповідь поліцейський застосував травматичну зброю і зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав.

Водночас, під час бійки один із нападників ударив правоохоронця пляшкою по голові і поліцейський знепритомнів.

Після цього правопорушники забрали у потерпілого зброю та сумку, в якій були особисті речі, документи і гроші.

У поліції повідомили, що у ході відпрацювання Оболонського району уже виявили та затримали шість осіб, які можуть бути причетні до вказаної події.

Зазначається, що серед затриманих є неповнолітні та особи з кримінальним минулим.

За словами потерпілого, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та забій м’яких тканин. Він також поскаржився на слух правого вуха.

За фактом нападу на поліцейського розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.187 (розбій) та ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Крищенко також нагадав, що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.