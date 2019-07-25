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Банда хулиганов оглушила полицейского бутылкой

Четверг, 25 июля 2019, 18:09

На столичной Оболони на полицейского, который пытался прекратить конфликт, напали шесть человек.

Видео инцидента опубликовал в Facebook начальник Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Полицейский стал случайным свидетелем конфликта между агрессивными молодыми людьми. Он представился и сделал нарушителям замечание, однако на него набросились с кулаками.

Сообщается, что в ответ полицейский применил травматическое оружие и сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал.

В то же время, во время драки один из нападавших ударил полицейского бутылкой по голове и полицейский потерял сознание.

После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.

В полиции сообщили, что в ходе отработки Оболонского района уже обнаружили и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к указанному событию.

Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.

По словам потерпевшего, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Он также пожаловался на слух правого уха.

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Крищенко также напомнил, что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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