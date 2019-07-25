Банда хулиганов оглушила полицейского бутылкой
На столичной Оболони на полицейского, который пытался прекратить конфликт, напали шесть человек.
Видео инцидента опубликовал в Facebook начальник Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Полицейский стал случайным свидетелем конфликта между агрессивными молодыми людьми. Он представился и сделал нарушителям замечание, однако на него набросились с кулаками.
Сообщается, что в ответ полицейский применил травматическое оружие и сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал.
В то же время, во время драки один из нападавших ударил полицейского бутылкой по голове и полицейский потерял сознание.
После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.
В полиции сообщили, что в ходе отработки Оболонского района уже обнаружили и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к указанному событию.
Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.
По словам потерпевшего, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Он также пожаловался на слух правого уха.
По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.
Крищенко также напомнил, что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
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