ГПУ: У справах Майдану повідомлено про підозру двом співробітникам суду у Києві

4199 переглядів
П'ятниця, 26 липня 2019, 00:52

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури повідомило про підозру співробітникам одного з київських судів через ймовірні зловживання під час подій Майдану.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"На підставі зібраних доказів 22 і 25 липня 2019 року у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату суду та його заступнику одного із районних судів міста Києва у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376-1 КК України, за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) при розподілі справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року", – сказано у повідомленні.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, сотні були поранені. Київські суди в цей час незаконно виносили обвинувальні вироки учасникам протестів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Євромайдан Генпрокуратура суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Путін розповів про таємні домовленості з Обамою щодо України 10 липня 2019, 00:59
Директор ДБР рішення місцевих рад на користь Євромайдану оскаржував у суді 27 червня 2019, 21:48
Обвинуваченому у штурмі Євромайдану екс-главі СБУ Києва дозволили вийти з СІЗО 26 червня 2019, 16:12
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно