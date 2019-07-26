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ГПУ: У справах Майдану повідомлено про підозру двом співробітникам суду у Києві

П'ятниця, 26 липня 2019, 00:52

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури повідомило про підозру співробітникам одного з київських судів через ймовірні зловживання під час подій Майдану.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"На підставі зібраних доказів 22 і 25 липня 2019 року у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату суду та його заступнику одного із районних судів міста Києва у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376-1 КК України, за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) при розподілі справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року", – сказано у повідомленні.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, сотні були поранені. Київські суди в цей час незаконно виносили обвинувальні вироки учасникам протестів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайданГенпрокуратурасуд
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