ГПУ: В делах Майдана сообщено о подозрении двум сотрудникам суда в Киеве

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Пятница, 26 июля 2019, 00:52

Управление спецрасследований Генпрокуратуры сообщило о подозрении сотрудникам одного из киевских судов из-за вероятных злоупотреблений во время событий Майдана.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На основании собранных доказательств 22 и 25 июля 2019 года предусмотренным законом способом сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов города Киева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года", - сказано в сообщении.

В феврале 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены. Киевские суды в это время незаконно выносили обвинительные приговоры участникам протестов.

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Темы: Евромайдан Генпрокуратура суд


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