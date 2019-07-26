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У США відновлять виконання смертних вироків

П'ятниця, 26 липня 2019, 06:08

Федеральна влада США після перерви майже в 20 років вирішила відновити виконання смертних вироків.

Про це пише DW.

Як заявили в міністерстві юстиції країни, з 9 грудня 2019 року планується стратити п'ятьох ув'язнених у в'язниці Терре-Хот в Індіані.

Йдеться про найбільш жорстоких злочинців, всі вони були засуджені за вбивства, в тому числі дітей. Всі засуджені очікують страти більш 15 років. Для виконання смертних вироків буде застосована смертельна доза психотропного препарату пентобарбітал.

Мораторій на страту на федеральному рівні був неформальним, Мін'юст США перевіряв процедуру застосування смертельної ін'єкції. Однак за цей час найвища міра покарання здійснювалася окремо в деяких штатах. В даний час в США засуджено до страти понад 2600 осіб.

У ряді штатів, наприклад Нью-Йорку, кара заборонена.

Теми: США
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